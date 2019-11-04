25.10.2019

Как сообщалось ранее, по указу №278 находящаяся в республиканской собственности доля "Беллегпрома" в уставном фонде СООО "Белвест" в размере 55% отчуждается ООО "Группа Белвест".





Председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина, в соответствии с указом №278, подписала договор купли-продажи находящейся в республиканской собственности доли концерна в уставном фонде СООО "Белвест". Эта доля в размере 55% теперь у ООО "Группа Белвест".Обязательством ООО "Группа Белвест" после приобретения доли концерна "Беллегпром" является создание холдинга "Белвест" не позднее шести месяцев с даты подписания договора. В его состав войдут управляющая компания холдинга ООО "Группа Белвест", СООО "Белвест", общества, отвечающие за реализацию обуви, и ООО "ЛАЦИТ - Лаборатория цифровых технологий". Договором предусмотрено, что созданный холдинг сохранит профиль деятельности по производству обуви и ежегодно будет выпускать не менее 3 млн пар обуви.ООО "Группа Белвест" также необходимо будет инвестировать по 31 декабря 2023 года в основной капитал СООО "Белвест" не менее Br30 млн для модернизации существующих и создания новых производственных мощностей и сохранить до 1 января 2021 года среднесписочную численность работников СООО "Белвест" на уровне не ниже, чем в январе 2019 года.