25.10.2019

Председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков сообщил о согласовании на ведомственном уровне текста межправительственного соглашения о поставках в Беларусь нефти из Казахстана.







"Сейчас оно [соглашение] будет проходить внутригосударственное согласование, но мы уже договорились, что, не ожидая его подписания, приступаем непосредственно к коммерческим переговорам с участием субъектов хозяйствования", - рассказал Андрей Рыбаков.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра энергетики Казахстана Каната Бозумбаева, с белорусской стороной согласованы основные параметры соглашения по поставкам нефти и нефтепродуктов. "Да, мы согласовали основные параметры соглашения о поставках нефти и нефтепродуктов. Точка. Согласовали соглашение, в основном текст. Можно сказать, что 100% согласовали", - сказал Канат Бозумбаев. Он отметил, что в соглашении не будут указаны конкретные объемы поставок, но "будут правила, условия, как это будет делаться". "Мы предоставим белорусским партнерам возможность проведения переговоров с нашими нефтедобывающими компаниями, прежде всего это наши компании на Тенгизе, Карачаганаке и Кашагане", - уточнил глава Минэнерго. Он отметил, что с белорусской стороной удалось достичь соглашения о невозможности реэкспорта нефтепродуктов.





По его словам, переговоры проведут на площадках белорусского концерна и Министерства энергетики Казахстана, которые и будут их курировать. "Надеемся, что в ближайшее время найдем взаимоприемлемые формы сотрудничества уже в виде конкретных контрактов и реализуем планы по переработке нефти из Казахстана на наших нефтеперерабатывающих заводах", - добавил председатель "Белнефтехима".Коммерческую составляющую предстоящих переговоров он раскрывать не стал, пояснив, что "она требует тишины". "Ее результаты мы все ощутим, они, безусловно, должны быть взаимовыгодными", - подчеркнул Андрей Рыбаков.Если переговоры завершатся успешно, казахстанская нефть поступит в Беларусь, но в каких объемах и по каким ценам, еще предстоит определить. Эти аспекты не отражены в межправительственном соглашении. Также стороны еще обсуждают, каким образом поставлять нефть в Беларусь. "Все логистические цепочки будут разложены и просчитаны. Объемы будут согласовываться каждый год", - добавил председатель концерна.