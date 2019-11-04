«Славкалий» активизировал работы по электроснабжению Нежинского ГОК
25.10.2019
ИООО "Славкалий" продолжает реализацию проекта энергоснабжения Нежинского ГОК, сообщила пресс-служба компании.
"Активно выполняются работы по строительству главной понижающей подстанции 110/10 кВ "Нежинская": успешно завершился монтаж трансформаторной установки", - говорится в сообщении.
Конкурс на производство и поставку оборудования выиграл немецкий производитель с мировым именем - Siemens.
Подача электроэнергии на строящуюся подстанцию будет осуществляться от ПС "Калийная" по воздушной высоковольтной линии на 110 кВ. "Славкалий" выполнил установку всех электрических опор и подвеску провода, завершающим этапов перед сдачей ВЛ в эксплуатацию будет устройство кабеля ОКГТ.
"Активно выполняются работы по строительству главной понижающей подстанции 110/10 кВ "Нежинская": успешно завершился монтаж трансформаторной установки", - говорится в сообщении.
Конкурс на производство и поставку оборудования выиграл немецкий производитель с мировым именем - Siemens.
Подача электроэнергии на строящуюся подстанцию будет осуществляться от ПС "Калийная" по воздушной высоковольтной линии на 110 кВ. "Славкалий" выполнил установку всех электрических опор и подвеску провода, завершающим этапов перед сдачей ВЛ в эксплуатацию будет устройство кабеля ОКГТ.
"Завершить строительство ПС "Нежинская" и выполнить ее подключение к ПС "Калийная" планируется в текущем году. Полученный источник электроэнергии обеспечит работу строящегося калийного комплекса на постоянный период", - отметили в пресс-службе.
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