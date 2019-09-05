05.09.2019

О том, что брестский облисполком расторг с компанией «АйПауэр» договор о выделении средств инновационного фонда Брестского облисполкома, журналистам сказал глава облисполкома Анатолий Лис. Об этом стало известно две недели назад на специальной пресс-конференции.Деньги из бюджета области выделялись на строительство аккумуляторного завода, так как он был признан инновационным проектом. Согласно договору, заключенному между Брестским облисполкомом и «АйПауэр», к 1 августа 2019 года завод должен был быть введен в эксплуатацию. Частично эту сумму потратили на проектные работы. Официально завод так и не запустили.14 августа облисполком направил в «АйПауэр» письмо с требованием вернуть деньги. Об этом противникам строительства аккумуляторного завода рассказал председатель комитета экономики Брестского облисполкома Михаил Баценко, пишет Радио «Свабода».«Они не выполнили свою часть договора, поэтому Республика Беларусь имеет право в одностороннем порядке отказаться от своих обязательств, — сказал на встрече с противниками строительства аккумуляторного завода Михаил Баценко. — Срок договора истек 31 июля, и его никто продлевать не будет».По словам Михаила Баценко, деньги компании «АйПауэр» выделялись не только из инновационного фонда Брестского облисполкома, но и из Белорусского инновационного фонда. Из областного инновационного фонда на аккумуляторный завод под Брестом было выделено 5,7 млн ​​рублей. Эти деньги брестский облисполком требует теперь вернуть. Еще 4,6 млн «АйПауэр» получил из Белорусского инновационного фонда. О претензиях по этой сумме пока ничего неизвестно.По словам чиновника, вернуть деньги в бюджет области компания «АйПауэр» должна до 14 сентября. Если этого не произойдет, облисполком обратится в суд. К сумме в 5,7 миллиона рублей могут добавиться штраф и пеня, если правоохранительные органы найдут нарушения финансового законодательства.В компании «АйПауэр» ситуацию пока не комментируют. Сам Виктор Лемешевский находится под стражей в СИЗО КГБ в Минске. По словам председателя Комитета госбезопасности Валерия Вакульчика, одновременно с ним задержаны два чиновника Минприроды.