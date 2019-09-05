Брестский облисполком требует от компании «АйПауэр» возместить 5,7 миллиона рублей
05.09.2019
О том, что брестский облисполком расторг с компанией «АйПауэр» договор о выделении средств инновационного фонда Брестского облисполкома, журналистам сказал глава облисполкома Анатолий Лис. Об этом стало известно две недели назад на специальной пресс-конференции.
Деньги из бюджета области выделялись на строительство аккумуляторного завода, так как он был признан инновационным проектом. Согласно договору, заключенному между Брестским облисполкомом и «АйПауэр», к 1 августа 2019 года завод должен был быть введен в эксплуатацию. Частично эту сумму потратили на проектные работы. Официально завод так и не запустили.
14 августа облисполком направил в «АйПауэр» письмо с требованием вернуть деньги. Об этом противникам строительства аккумуляторного завода рассказал председатель комитета экономики Брестского облисполкома Михаил Баценко, пишет Радио «Свабода».
«Они не выполнили свою часть договора, поэтому Республика Беларусь имеет право в одностороннем порядке отказаться от своих обязательств, — сказал на встрече с противниками строительства аккумуляторного завода Михаил Баценко. — Срок договора истек 31 июля, и его никто продлевать не будет».
По словам Михаила Баценко, деньги компании «АйПауэр» выделялись не только из инновационного фонда Брестского облисполкома, но и из Белорусского инновационного фонда. Из областного инновационного фонда на аккумуляторный завод под Брестом было выделено 5,7 млн рублей. Эти деньги брестский облисполком требует теперь вернуть. Еще 4,6 млн «АйПауэр» получил из Белорусского инновационного фонда. О претензиях по этой сумме пока ничего неизвестно.
По словам чиновника, вернуть деньги в бюджет области компания «АйПауэр» должна до 14 сентября. Если этого не произойдет, облисполком обратится в суд. К сумме в 5,7 миллиона рублей могут добавиться штраф и пеня, если правоохранительные органы найдут нарушения финансового законодательства.
В компании «АйПауэр» ситуацию пока не комментируют. Сам Виктор Лемешевский находится под стражей в СИЗО КГБ в Минске. По словам председателя Комитета госбезопасности Валерия Вакульчика, одновременно с ним задержаны два чиновника Минприроды.
NN.by
Деньги из бюджета области выделялись на строительство аккумуляторного завода, так как он был признан инновационным проектом. Согласно договору, заключенному между Брестским облисполкомом и «АйПауэр», к 1 августа 2019 года завод должен был быть введен в эксплуатацию. Частично эту сумму потратили на проектные работы. Официально завод так и не запустили.
14 августа облисполком направил в «АйПауэр» письмо с требованием вернуть деньги. Об этом противникам строительства аккумуляторного завода рассказал председатель комитета экономики Брестского облисполкома Михаил Баценко, пишет Радио «Свабода».
«Они не выполнили свою часть договора, поэтому Республика Беларусь имеет право в одностороннем порядке отказаться от своих обязательств, — сказал на встрече с противниками строительства аккумуляторного завода Михаил Баценко. — Срок договора истек 31 июля, и его никто продлевать не будет».
По словам Михаила Баценко, деньги компании «АйПауэр» выделялись не только из инновационного фонда Брестского облисполкома, но и из Белорусского инновационного фонда. Из областного инновационного фонда на аккумуляторный завод под Брестом было выделено 5,7 млн рублей. Эти деньги брестский облисполком требует теперь вернуть. Еще 4,6 млн «АйПауэр» получил из Белорусского инновационного фонда. О претензиях по этой сумме пока ничего неизвестно.
По словам чиновника, вернуть деньги в бюджет области компания «АйПауэр» должна до 14 сентября. Если этого не произойдет, облисполком обратится в суд. К сумме в 5,7 миллиона рублей могут добавиться штраф и пеня, если правоохранительные органы найдут нарушения финансового законодательства.
В компании «АйПауэр» ситуацию пока не комментируют. Сам Виктор Лемешевский находится под стражей в СИЗО КГБ в Минске. По словам председателя Комитета госбезопасности Валерия Вакульчика, одновременно с ним задержаны два чиновника Минприроды.
NN.by
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