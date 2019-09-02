В Сморгони открылся фанерный завод

02.09.2019

Компания "Кроноспан" открыла первый в Беларуси завод по производству хвойной фанеры. Новое предприятие находится в Сморгони на территории СЭЗ "Гродно-Инвест". В проект инвестировано почти $130 млн.



"Открытие нового завода для лесного хозяйства имеет важное значение, - отметил министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа. - Компания "Кроноспан" - один из крупнейших партнеров для лесхозов отрасли".



С 2012 по 2018 год компанией на территории Беларуси создано семь предприятий по производству древесных плит, импрегнированной бумаги, напольных покрытий, карбамидно-формальдегидных смол и металлоконструкций. Сегодня все предприятия компании, расположенные в стране, покупают свыше 3 млн куб.м древесины в год. Более 90% этого объема поставляют лесхозы.



Новый завод (ООО "УльтраПлай") - высокоавтоматизированное инновационное производство, мощности которого позволяют перерабатывать около 1 млн куб.м хвойной древесины, должно выпускать 150 тыс. куб.м фанеры в год. Здесь будет занято 120 человек.



"Отрадно, что все больший объем древесины перерабатывается внутри страны и именно здесь создается продукция с высокой добавленной стоимостью", - подчеркнул Виталий Дрожжа.