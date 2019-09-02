02.09.2019

С 1 сентября Беларусь снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Согласно постановлению Совмина ставка экспортной пошлины составила:

- на сырую нефть — 90,7 доллара за тонну (ранее — 94,1),- на прямогонный бензин — 49,8 (51,7),- на товарные бензины, легкие, средние дистилляты, дизельное топливо, бензол, толуол, ксилолы, смазочные и прочие масла — 27,2 (28,2).