Белорусская экспозиция на крупнейшей выставке Сирии
30.08.2019
Экспозиция белорусских производителей Made in Belarus начала работу 28 августа на Дамасской международной выставке, которая является наиболее значимым выставочным мероприятием в Сирии, сообщили в компании "Белинтерэкспо".
Беларусь принимает участие в этом форуме третий год подряд. Промышленную, научно-образовательную, медицинскую, пищевую продукцию и услуги представляют 14 предприятий, включая ОАО ”Минский тракторный завод“, ОАО ”Минский автомобильный завод“, ПО ”Минский моторный завод“, ООО ”Сохра“, образовательный центр ”БелМАПО“, международную научно-производственную компанию ”Нативита“, РУП ”Медтехноцентр“, КУП ”Минскхлебпром“.
Выставка проходит с 28 августа по 6 сентября. В ней принимают участие порядка 1500 предприятий из Алжира, Армении, Ирака, Кубы, ОАЭ, Омана, Пакистана, России, ЮАР и других стран.
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