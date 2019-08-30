С 1 сентября увеличивается ставка 1 разряда

30.08.2019

Постановлением Совета Министров тарифная ставка первого разряда с 1 сентября будет повышена до Br41. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров от 29 августа 2019 года №583.



Сейчас тарифная ставка первого разряда составляет Br36,4.

