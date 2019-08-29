29.08.2019

Также в указанный период планируется последовательная приостановка двух технологических линий четвертого рудоуправления, что приведет к снижению производства "белого" продукта.







Как сообщила пресс-служба "Белорусской калийной компании", в августе-сентябре текущего года на третьем рудоуправлении ОАО «Беларуськалий» будут проводиться работы по ремонту подъемной машины ствола №4 и технологических секций, в связи с чем будет снижено производство "розового" продукта.В сентябре текущего года запланировано проведение капитального ремонта на третьем рудоуправлении, в октябре - на четвертом рудоуправлении, а в конце октября-начале ноября – на втором рудоуправлении. Конкретные сроки и длительность проведения капитальных ремонтов определяются в каждом конкретном случае, исходя из необходимого объема работ.