29.08.2019

МИД Литвы с сожалением отмечает, что Беларусь сосредоточилась не на взаимодействии с международными структурами для устранения выявленных на БелАЭС недостатков, а на их отрицании, а также критике ядерных могильников Игналинской станции.





23 августа МИД Литвы раскритиковал опубликованный Национальный план действий по итогам стресс-тестов БелАЭС, заявив, что документ не предусматривает выполнение рекомендаций от международных экспертов до начала эксплуатации станции.26 августа МИД Беларуси ответил на это цитатой Льва Толстого и обратил внимание на 10 нарушений, выявленных с начала года на Игналинской АЭС. «Мы, будучи соседями, не имеем никакой информации от литовской стороны: что это были за нарушения, как они сказались на ядерной и радиационной безопасности, когда они будут устранены», – говорилось в заявлении. МИД также обратил внимание на строительство Литвой ядерных могильников у границы Беларуси.27 августа литовский МИД выразил удивление позицией Беларуси.«Высказывания беларусского МИД, появившиеся в публичном пространстве, удивляют как в отношении БелАЭС, так и в отношении Игналинской АЭС», – цитирует BNS ответ литовского МИД.Литовское внешнеполитическое ведомство отмечает, что Беларусь узнает «даже о незначительных недостатках» на Игналинской АЭС из сообщений литовского регулятора, в то время как «о серьезных инцидентах на БелАЭС беларусская и международная общественность обычно узнает из прессы».