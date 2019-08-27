Утверждена Стратегия обращения с отработавшим ядерным топливом БелАЭС

27.08.2019

Совет Министров Республики Беларусь утвердил Стратегию обращения с отработавшим ядерным топливом Белорусской атомной электростанции. Соответствующее решение закреплено постановлением Правительства от 22 августа 2019 г. № 558.



Как сообщили в пресс-службе Совмина, стратегия разработана для формирования и реализации оптимальной с технологической точки зрения, экономически целесообразной, экологически и социально безопасной государственной политики в области обращения с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ) БелАЭС.



Документом предусматриваются ключевые организационные моменты по созданию и реализации национальной системы обращения с ОЯТ, основные направления научно-технической и практической деятельности участников процесса обращения, поэтапный, адаптивный, основанный на согласии вовлеченных в процесс обращения субъектов подход к заключительной стадии ядерного топливного цикла.



Разработка Стратегии осуществлялась с учетом: международного научного и практического опыта обращения с ОЯТ в рамках декларируемых национальных стратегий; современной тактики решения проблем ОЯТ и перспектив технического прогресса; услуг, предоставляемых на международном рынке предложений по обращению с ОЯТ, и условий их оказания, доступности этих услуг для Беларуси; экономической и технологической сложности реализации программ по прямому геологическому захоронению ОЯТ; возможности периодического пересмотра национальной системы по обращению с ОЯТ или ее корректировки по мере более глубокого изучения проблемы, накопления практического опыта, изменения политической, экономической, экологической, социальной ситуации, развития технологий.



Согласно документу, основными целями в области обращения с ОЯТ являются: обеспечение защиты людей, общества в целом и окружающей среды от вредного воздействия радиоактивных веществ и ионизирующего излучения при обращении с ОЯТ и образующимися при этом РАО; достижение оптимального соотношения экономической целесообразности и экологической приемлемости; выполнение обязательств перед мировым сообществом путем создания государственной системы управления ОЯТ, включающей законодательные и организационно-финансовые механизмы, трудовые ресурсы, объекты инфраструктуры.



Обращение с ОЯТ является составляющей деятельности в области использования атомной энергии. В соответствии с Законом Республики Беларусь от 30 июля 2008 г. № 426-З ”Об использовании атомной энергии“ реализацию государственной политики в области использования атомной энергии осуществляет Правительство Республики Беларусь.



Общая координация работ по реализации Стратегии и контроль за их выполнением осуществляются Министерством энергетики.



Республика Беларусь в области обращения с ОЯТ и радиоактивными отходами ориентируется на использование технологий и экспертных знаний страны – поставщика ядерных технологий - Российскую Федерацию.