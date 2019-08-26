В Китайско-белорусском индустриальном парке может появиться «маленькая Швейцария»

26.08.2019

Представителям деловых кругов Швейцарии предложили создать субпарк в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень".



Ранее первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин побывал в Швейцарии с рабочим визитом. Приезд представителей деловых кругов этой страны в Беларусь - логическое продолжение диалога по привлечению швейцарского бизнеса. Вчера президент Ceres Group Holding AG, председатель Совета директоров индустриального парка BUSS Германн Александер Бейелер посетил Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень". "Знаю, что вчера в "Великом камне" состоялась продуктивная встреча. Может быть, с учетом вашего опыта в этой сфере, нам стоит рассмотреть и реализовать совместный проект по строительству швейцарского субпарка на территории "Великого камня", - цитирует Александра Турчина сайт Совмина.



Германн Александер Бейелер ответил, что для него было бы честью поучаствовать в этом проекте. По его словам, площадь индустриального парка BUSS - 8,5 кв.км, при этом площадь "Великого камня" составляет 112,5 кв.км. Швейцарский бизнесмен отметил, что впечатлен масштабами проекта и в целом заинтересован в развитии сотрудничества с Беларусью.



Планируется также развивать взаимодействие двух стран в финансово-банковской сфере. Готовится визит белорусских специалистов в Швейцарию для встреч с представителями банков и компаний.