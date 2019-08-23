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Осенью на БелАЭС появится ядерное топливо

23.08.2019
Ядерное топливо поступит на Белорусскую атомную электростанцию в ближайшие полтора месяца. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Михаил Михадюк.

"Завоз ядерного топлива мы планируем за месяц-полтора до готовности к пуску. Технологическая готовность к завозу по всем предусмотренным регламентам будет обеспечена в сентябре. Предполагаем, что осенью мы завезем ядерное топливо", - сказал Михаил Михадюк.

Замминистра также пояснил, почему ядерное топливо завозится именно за месяц. "После того как топливо поступит железнодорожным составом на станцию, нужно провести его входной контроль. Это занимает около трех недель. И еще неделя-две нужны для других технологических операций", - отметил он.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область).

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