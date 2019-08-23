Беларусь рассчитывает больше заработать на продаже на электроэнергии за рубеж
23.08.2019
Рост экспорта белорусской электроэнергии по итогам 2019 года может увеличиться в два раза.
"Вопросами экспорта электроэнергии мы занимаемся постоянно. БелАЭС будет работать в составе белорусской энергосистемы. Экспорт будет осуществляться через ГПО "Белэнерго". Благодаря проводимой планомерной работе, модернизации генерирующих мощностей энергосистемы и тому, что наша электроэнергия конкурентоспособна сегодня, мы в этом году уже преодолели рубеж в 1 млрд кВт.ч. Ожидаем, что в текущем году в два раза по сравнению с прошлым нарастим объем экспорта. Кроме того, сейчас работаем с рядом компаний, которые выразили желание покупать у нас электроэнергию. Переговорный процесс идет", - сказал Михаил Михадюк.
"Вопросами экспорта электроэнергии мы занимаемся постоянно. БелАЭС будет работать в составе белорусской энергосистемы. Экспорт будет осуществляться через ГПО "Белэнерго". Благодаря проводимой планомерной работе, модернизации генерирующих мощностей энергосистемы и тому, что наша электроэнергия конкурентоспособна сегодня, мы в этом году уже преодолели рубеж в 1 млрд кВт.ч. Ожидаем, что в текущем году в два раза по сравнению с прошлым нарастим объем экспорта. Кроме того, сейчас работаем с рядом компаний, которые выразили желание покупать у нас электроэнергию. Переговорный процесс идет", - сказал Михаил Михадюк.
Как сообщалось, в 2018 году Беларусь экспортировала более 1 млрд кВт.ч электроэнергии, произошел рост более чем в 7 раз по сравнению с 2017 годом. Кроме того, в 2018 году Беларусь впервые в суверенной истории отказалась от импорта электроэнергии, его заместили выработкой на собственных энергоисточниках с меньшими затратами.
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