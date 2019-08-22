22.08.2019

"Горизонт" намерен продать четыре здания и изолированное помещение в Минске:

1. Изолированное помещение (пер.Софьи Ковалевской, 52-1) - 2 194 740 руб.

2. Капитальное строение (ул.Бабушкина, 60/2) 684 340 руб.

3. Капитальное строение (ул.Бабушкина, 60) - 2 536 230 руб.

4. Капитальное строение (ул.Бабушкина, 60/3) 324 300 руб.

5. Капитальное строение (ул.Бабушкина, 60/4) - 327 320 руб.







Торги должны состояться до 31 декабря текущего года.

Два белорусских предприятия, "Горизонт" и "СтанкоГомель", реализуют посредством аукциона свои капитальные строения. Соответствующее предложение Министерства промышленности Беларуси согласовано Советом Министров постановлением №554 от 20 августа текущего года. Документ опубликован на pravo.by.ОАО "СтанкоГомель" выставит на продажу капитальное строение в Гомеле по улице Интернациональной, 10 по цене не ниже рыночной стоимости в 4 881 600 рублей. В случае признания первого аукциона нерезультативным либо несостоявшимся начальная стоимость снижается максимум на 20%. Отчуждение имущества предполагается провести до 27 декабря 2019 года.