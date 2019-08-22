«Горизонт» и «СтанкоГомель» продают свои здания
22.08.2019
Два белорусских предприятия, "Горизонт" и "СтанкоГомель", реализуют посредством аукциона свои капитальные строения. Соответствующее предложение Министерства промышленности Беларуси согласовано Советом Министров постановлением №554 от 20 августа текущего года. Документ опубликован на pravo.by.
ОАО "СтанкоГомель" выставит на продажу капитальное строение в Гомеле по улице Интернациональной, 10 по цене не ниже рыночной стоимости в 4 881 600 рублей. В случае признания первого аукциона нерезультативным либо несостоявшимся начальная стоимость снижается максимум на 20%. Отчуждение имущества предполагается провести до 27 декабря 2019 года.
"Горизонт" намерен продать четыре здания и изолированное помещение в Минске:
1. Изолированное помещение (пер.Софьи Ковалевской, 52-1) - 2 194 740 руб.
2. Капитальное строение (ул.Бабушкина, 60/2) 684 340 руб.
3. Капитальное строение (ул.Бабушкина, 60) - 2 536 230 руб.
4. Капитальное строение (ул.Бабушкина, 60/3) 324 300 руб.
5. Капитальное строение (ул.Бабушкина, 60/4) - 327 320 руб.
2. Капитальное строение (ул.Бабушкина, 60/2) 684 340 руб.
3. Капитальное строение (ул.Бабушкина, 60) - 2 536 230 руб.
4. Капитальное строение (ул.Бабушкина, 60/3) 324 300 руб.
5. Капитальное строение (ул.Бабушкина, 60/4) - 327 320 руб.
Торги должны состояться до 31 декабря текущего года.
ОАО "СтанкоГомель" выставит на продажу капитальное строение в Гомеле по улице Интернациональной, 10 по цене не ниже рыночной стоимости в 4 881 600 рублей. В случае признания первого аукциона нерезультативным либо несостоявшимся начальная стоимость снижается максимум на 20%. Отчуждение имущества предполагается провести до 27 декабря 2019 года.
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