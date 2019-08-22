В Витебской области в августе должны заработать первые немецкие ветрогенераторы

22.08.2019

В Витебской области проводятся пуско-наладочные работы двух ветроустановок немецкой компании Vensys суммарной мощностью около 6 МВт.



Ветрогенераторы смонтированы в районе деревень Симаново и Емельяново Лиозненского района. Высота над уровнем моря в месте установки составляет 265-274 метра. В конструкции ветроустановок применены постоянные магниты, в результате ветряки работают бесшумно, сообщили в департаменте по энергоэффективности госкомитета по стандартизации Беларуси.



По словам руководителя проекта, директора ООО «ВетроВатт» Валерия Александрова, объем инвестиций в данный проект составил около 8 млн долларов заёмных средств, а также средств предприятия. При производстве зеленой энергии будет максимально использовано оборудование белорусских предприятий. Планируемая годовая выработка электрической энергии составит около 18 млн. кВт/ч.



Ввод в эксплуатацию и выдача мощности в энергосистему запланированы на третью декаду августа 2019 года.