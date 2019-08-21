21.08.2019

Минжилкомхоз получил разрешение на создание государственного производственного объединения «Белводоканал».





Минжилкомхоз уже формирует банк кандидатов на пост гендиректора объединения.





Соответствующее постановление Совета министров №545 от 16 августа опубликовано 20 августа на Национальном правовом интернет портале и вступает в силу после его официального опубликования. «Белводоканал» будет создан в течение месяца.Объединение будет проводить единую экономическую, техническую и технологическую политику в сфере водоснабжения. В частности, оно будет разрабатывать Национальную стратегию по развитию водопроводно-канализационного хозяйства страны, формировать госпрограмму в сфере водоснабжения на 2021-2025 годы и т.д.