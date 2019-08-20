20.08.2019





Учредителем ООО является инвестор из Испании, сообщает пресс-служба СЭЗ "Витебск".







В ходе реализации проекта планируется создание не менее 82 новых рабочих мест. В качестве источника сырья рассматривается преимущественно рынок Российской Федерации. Проектом предусмотрен 100% экспорт продукции как в ближнее, так и в дальнее зарубежье.









ООО "КАРЕЛИЯ ВЕНИРС" с инвестиционным проектом по производству шпона стало 48 резидентом свободной экономической зоны "Витебск".