19.08.2019

Продукция "Милавицы" может появиться в британских торговых сетях благодаря участию в выставке модной одежды Pure London.





Белорусский производитель нижнего белья вызвал большой интерес лондонского fashion-ритейла, сообщает пресс-служба концерна "Беллегпром".

Pure London является крупнейшим мировым событием индустрии моды, куда приезжают ведущие производители как материалов, так и готовых изделий. В этом году впервые помимо предприятий, выпускающих женскую одежду, аксессуары и обувь, был отдельно выделен сегмент нижнего белья.На выставке ЗАО СП "Милавица" установило прямые контакты с торговыми сетями. Обозначение взаимного интереса - это первый шаг к выходу на перспективный рынок. По причине Brexit белорусский производитель получит дополнительные конкурентные преимущества на рынке Великобритании и сможет играть на равных с известными европейскими марками.