19.08.2019

В обращении, размещенном на сайте «Омск Карбон групп», говорится: «Экологи» ставят под сомнение законность деятельности завода, который еще даже не начал свою работу. Причем, в своих доводах они ссылаются на информацию, несоответствующую действительности, например, что при строительстве завода используются устаревшие, бывшие в употреблении оборудование и материалы. Сообщаем, что по условиям контрактов на поставки одним из основных требований являлось то, что оборудование для завода должно быть новым».





Авторы обращения считают, что экологические активисты преследуют политическую цель и хотят дискредитировать проект, а также органы государственной власти и управления Беларуси в глазах общественности.



ИООО «Омск Карбон Могилев», которое планирует открыть производство технического углерода в Могилевском районе, направило обращение в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить действия экологических активистов.В «Омск Карбон Могилев» уверены, что активисты ставят политические цели: дискредитировать проект, а также органы государственной власти и управления Беларуси. «В регионе искусственно создается очаг социальной напряженности, а свободная экономическая зона, созданная в Могилеве по инициативе Президента А.Г. Лукашенко, отталкивает потенциальных инвесторов», - говорится в обращении.Поэтому «Омск Карбон Могилев» просит надзорный орган провести проверку своей деятельности. «Таким образом, руководство надеется, что до жителей Могилевской области после прокурорской проверки будет донесена действительно объективная информация. На предприятии готовы оказывать сотрудникам прокуратуры содействие при проведении проверки, предоставив все необходимые документы, в том числе и по закупкам оборудования», - написано в обращении.