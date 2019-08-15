15.08.2019

Могилевский технопарк, бизнес-союз предпринимателей и нанимателей им. Кунявского, программа ООН (проект Spring), Белагропромбанк и еще несколько организаций разной формы собственности могут создать лесо-аграрный кластер в Кличевском районе.





Уже достигнута договоренность с могилевским технопарком, с остальными ведутся переговоры.

В целом предпринимательство в Кличевском районе активно развивается. На июль 2019 там зарегистрировано 78 коммерческих организаций (в том числе 16 фермерских хозяйств) и 245 индивидуальных предпринимателей. Только в течение первого полугодия 2019-го в районе начали осуществлять деятельность 4 коммерческие организации и 30 ИП (за аналогичный прошлогодний период были зарегистрированы 1 организация и 23 ИП). Почти 21% поступлений в бюджет за январь-июнь сформирован субъектами предпринимательства.





По информации начальника отдела экономики Кличевского райисполкома Натальи Бурлаковой, в регионе 14 юридических лиц и 60 ИП работают в сфере деревопереработки, 9 субъектов хозяйствования занимаются сбором грибов и ягод.