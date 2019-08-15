15.08.2019

Запуск нового производства состоится 16 августа.





В Елизово (Осиповичский район) в филиале ОАО "Гродненский стеклозавод" готовятся к открытию модернизированного производства стеклотары.Здесь впервые в Беларуси освоена технология, которая позволит выпускать облегченную стеклянную упаковку со снижением веса готовых изделий до 20%. Продукция будет иметь статус инновационной и импортозамещающей. Первую партию тары с новой линии отгрузят на следующей неделе, портфель заказов расписан до конца года, отметили в пресс-службе Министерства строительства и архитектуры.Техническое перевооружение завода выполнено менее чем за два месяца, что соответствует мировой практике для данного вида работ. Модернизация позволила увеличить производительность оборудования и срок эксплуатации стекловаренной печи, а также снизить энергозатраты.