15.08.2019

Как сообщалось ранее, Беларусь и Россия в начале августа согласовали повышение тарифа на транспортировку нефти по белорусской территории на 3,7% с 1 сентября. Кроме того, по итогам работы в 2019 году будет проведен анализ ситуации с прокачкой нефти по белорусской части трубопровода и определен размер дальнейшего изменения тарифов.





С 1 сентября на 3,7% повышаются тарифы на транспортировку нефти по территории Беларуси. Об этом говорится в постановлении №69 от 9 августа 2019 года Министерства антимонопольного регулирования и торговли."Сокращение объемов транспортировки нефти в II квартале 2019 года в связи с отказом ее приема нефтеперерабатывающими заводами Польши, Германии, Чехии и Венгрии из-за повышения концентрации органических хлоридов в российской нефти привело к сокращению прогнозного объема выручки ОАО "Гомельтранснефть Дружба" на 2019 год, что может привести к невыполнению необходимых мероприятий по инвестиционной программе, направленных на обеспечение экологической безопасности и надежности транспортной системы ОАО", - отметили в МАРТ.Для частичной компенсации недополученной выручки ОАО "Гомельтранснефть Дружба" постановлением МАРТ предусмотрено увеличение с 1 сентября тарифов на транспортировку нефти на 3,7%.Предыдущий раз тарифы менялись с 1 февраля 2019 года.