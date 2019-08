Samsung готов подключится к строительству нового комплекс для «Гродно Азот»

15.08.2019

ОАО «Гродно Азот» продолжает выбирать генподрядчика строительства нового азотного комплекса. В конце июля в ОАО «Гродно Азот» была проведена процедура вскрытия конвертов по предквалификации. Следующий шаг в реализации инвестиционного проекта был сделан 12 августа, сообщает пресс-служба предприятия.



В рамках процедуры переговоров по выбору генерального подрядчика произошло вскрытие пакетов с технико-экономическими предложениями от пяти потенциальных подрядчиков: China National Complete Plant Import and Export Corp. Ltd., CITIC Construction Co., Ltd., China Machinery Industry Construction Group Inc., Tecnimont S.p.A (Италия) и южнокорейской компании Samsung Engineering Co., Ltd. Для рассмотрения поступившей документации сформирована рабочая группа из специалистов ОАО «Гродно Азот», временно переведённых в управление реализации строительства азотного комплекса.



В настоящее время рабочая группа под руководством начальника УРС АК Павла Логиса оценивает предложения по специальным критериям и при необходимости направляет компаниям-участницам запросы и уточнения по составам предложений. Уже 30 сентября предварительный результат проведённого анализа будет представлен на рассмотрение членам конкурсной комиссии.