13.08.2019

На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе на финишную прямую выходит строительство установки производства водорода (УПВ).





В конце июля завершен монтаж дымовой трубы одной из печей УПВ. Сейчас ведется обвязка печи технологическими трубопроводами.Ранее в печах установки производства водорода были смонтированы 132 реакционные трубы. В них будет происходить процесс парового риформинга при температуре более 800 градусов. "Этим обусловлено применение высокотехнологичных материалов в изготовлении самих реакционных труб и привлечение исключительно высококвалифицированного персонала к их сварке, монтажу и контролю качества выполняемых работ", - пояснили на предприятии.Пусконаладочные работы активно ведутся в здании компрессорной УПВ, где уже смонтировано все технологическое оборудование. Ведется настройка и обкатка смазочной и охлаждающей систем, производится наладка систем управления компрессорами, электрических систем, а также проверка работы блокировок.Строящийся комплекс гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков на Мозырском НПЗ включает в себя комбинированную установку гидрокрекинга, установки производства водорода и производства серы, 21 объект общезаводского хозяйства. Реализация инвестпроекта позволит увеличить выход светлых, более дорогих и востребованных рынком, нефтепродуктов до 70% и обеспечить глубину переработки нефти до 90%. Прогнозная стоимость составляет более $1,2 млрд.Мозырский нефтеперерабатывающий завод введен в эксплуатацию в 1975 году, в ОАО преобразован в 1994-м. В уставном фонде доля Государственного комитета по имуществу Беларуси составляет 42,76%, ОАО "НГК "Славнефть" - 42,58%, ООО "МНПЗ плюс" - 12,25%, физических лиц - 2,41%. Основные виды деятельности завода: переработка нефти, производство и реализация нефтепродуктов.-0-