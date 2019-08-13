13.08.2019

Продовольственные товары в июле подорожали на 0,1% по сравнению с июнем 2019-го и на 2,9% по сравнению с декабрем 2018-го. Цены на непродовольственные товары снизились на 0,1% по сравнению с июнем 2019-го и выросли на 2,2% по сравнению с декабрем 2018-го. Услуги в июле в сравнении с июнем этого года подорожали на 0,7%, по сравнению с декабрем 2018-го - на 4,8%.





Индекс потребительских цен на товары и услуги в июле 2019 года по сравнению с июнем 2019-го составил 100,2%, с декабрем 2018-го - 103,1%, сообщил Национальный статистический комитет.Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в июле по сравнению с июнем 2019-го составил 100,2%, с декабрем 2018-го - 102,3%.