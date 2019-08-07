Ставка рефинансирования в Беларуси снижается до 9,5 процента

07.08.2019

С 14 августа 2019 года ставка рефинансирования снижается с 10 до 9,5 процента годовых, ставка по кредиту овернайт – с 11,5 до 10,75 процента годовых, ставка по депозиту овернайт – с 8,5 до 8,25 процента годовых, сообщила пресс-служба Национального банка Беларуси. Соответствующие решения приняты Правлением Нацбанка по итогам заседания по денежно-кредитной политике 7 августа 2019 года.



В II квартале 2019 года интенсивность инфляционных процессов замедлилась. Оценка прироста потребительских цен с исключением сезонности за II квартал 2019 года показывает его снижение ниже целевого уровня 5 процентов (в течение предыдущих трех кварталов прирост находился выше данного параметра).



Принятые решения в области процентной политики обеспечивают сохранение ее нейтрального характера в условиях прогнозируемого замедления инфляционных процессов и достижение поставленной цели по инфляции на 2019 год.



Снижение ставок по кредиту овернайт и депозиту овернайт обеспечит сужение коридора процентных ставок по инструментам регулирования ликвидности банков и будет способствовать повышению эффективности трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики.



Дальнейшие решения в области ключевых процентных ставок Национального банка будут зависеть от соотношения между инфляционными и дефляционными факторами. Следующее заседание Правления Национального банка Республики Беларусь по денежно-кредитной политике запланировано на 6 ноября 2019 года.