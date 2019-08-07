Технику за лекарства
07.08.2019
Президент Беларуси подписал указ, которым определяются меры по реализации беларусского-кубинского соглашения о взаимных поставках. Указ №292 от 5 августа сегодня официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале. Фактически он предполагает бартерную сделку по обмену техники на лекарства, пишет reform.by.
В соответствии с документом, ОАО «Белресурсы» закупит у кубинских предприятий нерасфасованные лекарственные средства. Затем организация продаст их РУП «Белмедпрепараты» и РУП «Белфармация». «Белресурсы» смогут сделать это без необходимой в таких случаях лицензии. Лекарства далее будут закуплены Минздравом за счет республиканского бюджета для государственных организаций здравоохранения без проведения процедур госзакупок.
«Белмедрпрепараты» и «Белфармация» рассчитаются с «Белресурсами» в беларусских рублях по курсу Нацбанка. Цены будут формироваться в долларах США. Далее «Белресурсы» должны будут обеспечить расчеты за поставленные автомобили, сельхозтехнику и запчасти к ним с МАЗом и МТЗ за счет средств, от продажи лекарств.
«Белфармация» должна будет заплатить «Белресурсам» за организацию поставок лекарств. Вознаграждение составит две третьи от комиссии, уплаченной Минздравом «Белфарации».
Указ вступает в силу после опубликования и будет действовать в течение двух лет.
В соответствии с документом, ОАО «Белресурсы» закупит у кубинских предприятий нерасфасованные лекарственные средства. Затем организация продаст их РУП «Белмедпрепараты» и РУП «Белфармация». «Белресурсы» смогут сделать это без необходимой в таких случаях лицензии. Лекарства далее будут закуплены Минздравом за счет республиканского бюджета для государственных организаций здравоохранения без проведения процедур госзакупок.
«Белмедрпрепараты» и «Белфармация» рассчитаются с «Белресурсами» в беларусских рублях по курсу Нацбанка. Цены будут формироваться в долларах США. Далее «Белресурсы» должны будут обеспечить расчеты за поставленные автомобили, сельхозтехнику и запчасти к ним с МАЗом и МТЗ за счет средств, от продажи лекарств.
«Белфармация» должна будет заплатить «Белресурсам» за организацию поставок лекарств. Вознаграждение составит две третьи от комиссии, уплаченной Минздравом «Белфарации».
Указ вступает в силу после опубликования и будет действовать в течение двух лет.
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