Золотовалютные резервы Беларуси составили 8,6 млрд. долларов США

07.08.2019

Международные резервные активы Беларусb на 1 августа 2019 года, по предварительным данным, составили 8 627,9 млн. долларов США (в эквиваленте), сообщила пресс-служба Национального банка страны.



За июль 2019 года золотовалютные резервы выросли на 337,1 млн. долларов США (на 4,1 процента) после роста в июне 2019 года на 200,8 млн. долларов США (на 2,5 процента).



В июле 2019 года Правительством и Национальным банком Республики Беларусь исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 500 млн. долларов США.



Увеличению уровня золотовалютных резервов в июле способствовали покупка иностранной валюты Национальным банком на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, поступление средств от продажи Министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте.



Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2019 год объем международных резервных активов на 1 января 2020 года должен составить не менее 7,1 млрд. долларов США.