07.08.2019





Беларусь и Россия согласовали повышение тарифа на транспортировку российской нефти через территорию Беларуси.Тариф на транспортировку российской нефти с 1 сентября вырастет на 3,7%, сообщает телеканал ОНТ. Данные меры предпринимаются в связи со снижением объемов транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба». В частности, с подобной инициативой выступил оператор трубопровода ОАО «Гомельтранснефть Дружба», который обратился с просьбой о внеплановом пересмотре тарифа к регулятору во II квартале.Стороны достигли принципиальной договоренности о доведении тарифа до того размера, который позволит обеспечить объемы выручки в размерах, спрогнозированных на 2019 год.К недополучению прибыли привела ситуация с загрязнением нефти. Для компенсации потерь «Гомельтранснефть Дружба» предложила российским коллегам довести объемы транспортировки к концу 2019 года до 59 млн тонн либо увеличить тарифы на транспортировку исходя из количества недопрокачанной нефти.