05.08.2019

Техническая помощь будет направлена на укрепление потенциала правительства в разработке и регулировании политики в области энергетики и энергоэффективности. Проект должен содействовать поддержанию диалога между госорганами и заинтересованными сторонами. Программа также поможет распространению инвестиций в целях экономии энергии и внедрения альтернатив для более эффективного управления ресурсами. Предусмотрена пилотная модернизация муниципальной и частной инфраструктуры, сообщает Департамент.





В рамках проекта «EU4Belarus: Механизм ресурсоэффективности для Беларуси» Евросоюз выделит Беларуси 15 млн евро. Деньги будут направлены Департаменту по энергоэффективности Госстандарта на повышение эффективности использования энергии и природных ресурсов.