На гродненской ТЭЦ-2 завершена модернизация

05.08.2019

В результате модернизации на Гродненской ТЭЦ-2 был реконструирован турбоагрегат, в результате чего его установленная электрическая мощность выросла с 302 до 312 МВт. Работы проводило РУП «Гродноэнерго» с участием Уральского турбинного завода.



Кроме того, была повышена эффективность турбины. Ее конденсатор может работать не только на циркуляционной воде, но и на сетевой. Исключаются потери тепла в конденсаторе. Увеличен отпуск пара: из дополнительного отбора до 100 т/ч, из теплофикационного — до 200 т/ч, сообщает «Белэнерго».