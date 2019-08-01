Внешнеторговый оборот Беларуси падает
01.08.2019
Внешнеторговый оборот Беларуси за шесть месяцев 2019 года, по данным Белстата, составил 34 млрд 508,8 млн долларов и сократился к аналогичному периоду 2018 года в текущих ценах на 2,6%.
Экспорт товаров составил 15 млрд 890,4 млн (-4,1%), импорт — 18 млрд 618,4 млн (-1,3%) долларов.
Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в январе-июне 2019 года составило 2 млрд 728 млн долларов. По итогам января-июня 2018-го сальдо также было отрицательным — 2 млрд 287,7 млн долларов, или на 440,3 млн меньше аналогичного периода 2017 года.
Внешнеторговый оборот со странами ЕАЭС в первом полугодии составил 17 млрд 324,1 млн долларов, что на 3,9% меньше, чем за январь-июнь 2018 года. Экспорт товаров вырос на 0,4% до 6 млрд 890,3 млн, импорт — снизился на 6,5% до 10 млрд 433,8 млн долларов. В торговле с этими странами сальдо было отрицательным — 3 млрд 543,5 млн долларов (в январе-июне 2018-го — 4 млрд 293,4 млн).
Товарооборот с Россией, по данным Белстата, за шесть месяцев 2019 года составил 16 млрд 744,4 млн долларов и снизился к уровню января-июня 2018 года на 4,4%. Экспорт товаров составил 6 млрд 399,3 млн (на 0,3% меньше), импорт — 10 млрд 345,1 млн (на 6,7% меньше). Отрицательное сальдо в торговле с Россией составило 3 млрд 945,8 млн долларов (в январе-июне 2018-го — 4 млрд 674,1 млн).
Внешнеторговый оборот со странами Евросоюза за январь-июнь 2019 года составил 7 млрд 747,7 млн долларов, уменьшившись к уровню такого же периода 2018 года на 11,3%. Экспорт товаров составил 4 млрд 308,4 млн (на 18,6% меньше), импорт — 3 млрд 439,3 млн (на 0,1% больше). Положительное сальдо в торговле со странами ЕС составило 869,1 млн долларов (в январе-июне 2018-го — 1 млрд 857,7 млн).
В страны вне СНГ экспорт в январе-июне снизился на 9,2% до 6 млрд 928,2 млн долларов, импорт — вырос на 5,1% до 7 млрд 264,3 млн. В целом товарооборот снизился на 2,4% до 14 млрд 192,5 млн долларов, а отрицательное сальдо составило 336,1 млн долларов против положительного в 715,3 млн в январе-июне 2018 года.
Как сообщалось, Александр Лукашенко возложил на премьер-министра Сергея Румаса персональную ответственность «за обеспечение экономического роста страны преимущественно за счет внешнего спроса». Соответствующее распоряжение он подписал 20 мая. Критерием эффективной экспортной деятельности будет являться обеспечение товарной и географической диверсификации поставок, а также наращивание экспорта товаров и услуг темпами, опережающими рост импорта.
22 мая на заседании Совета министров, на котором рассматривалась работа экономики, Румас заявил о необходимости исправить по результатам первого полугодия ситуацию с экспортом товаров и услуг.
Экспорт товаров составил 15 млрд 890,4 млн (-4,1%), импорт — 18 млрд 618,4 млн (-1,3%) долларов.
Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в январе-июне 2019 года составило 2 млрд 728 млн долларов. По итогам января-июня 2018-го сальдо также было отрицательным — 2 млрд 287,7 млн долларов, или на 440,3 млн меньше аналогичного периода 2017 года.
Внешнеторговый оборот со странами ЕАЭС в первом полугодии составил 17 млрд 324,1 млн долларов, что на 3,9% меньше, чем за январь-июнь 2018 года. Экспорт товаров вырос на 0,4% до 6 млрд 890,3 млн, импорт — снизился на 6,5% до 10 млрд 433,8 млн долларов. В торговле с этими странами сальдо было отрицательным — 3 млрд 543,5 млн долларов (в январе-июне 2018-го — 4 млрд 293,4 млн).
Товарооборот с Россией, по данным Белстата, за шесть месяцев 2019 года составил 16 млрд 744,4 млн долларов и снизился к уровню января-июня 2018 года на 4,4%. Экспорт товаров составил 6 млрд 399,3 млн (на 0,3% меньше), импорт — 10 млрд 345,1 млн (на 6,7% меньше). Отрицательное сальдо в торговле с Россией составило 3 млрд 945,8 млн долларов (в январе-июне 2018-го — 4 млрд 674,1 млн).
Внешнеторговый оборот со странами Евросоюза за январь-июнь 2019 года составил 7 млрд 747,7 млн долларов, уменьшившись к уровню такого же периода 2018 года на 11,3%. Экспорт товаров составил 4 млрд 308,4 млн (на 18,6% меньше), импорт — 3 млрд 439,3 млн (на 0,1% больше). Положительное сальдо в торговле со странами ЕС составило 869,1 млн долларов (в январе-июне 2018-го — 1 млрд 857,7 млн).
В страны вне СНГ экспорт в январе-июне снизился на 9,2% до 6 млрд 928,2 млн долларов, импорт — вырос на 5,1% до 7 млрд 264,3 млн. В целом товарооборот снизился на 2,4% до 14 млрд 192,5 млн долларов, а отрицательное сальдо составило 336,1 млн долларов против положительного в 715,3 млн в январе-июне 2018 года.
Как сообщалось, Александр Лукашенко возложил на премьер-министра Сергея Румаса персональную ответственность «за обеспечение экономического роста страны преимущественно за счет внешнего спроса». Соответствующее распоряжение он подписал 20 мая. Критерием эффективной экспортной деятельности будет являться обеспечение товарной и географической диверсификации поставок, а также наращивание экспорта товаров и услуг темпами, опережающими рост импорта.
22 мая на заседании Совета министров, на котором рассматривалась работа экономики, Румас заявил о необходимости исправить по результатам первого полугодия ситуацию с экспортом товаров и услуг.
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