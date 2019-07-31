31.07.2019

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 июля 2019 года составил 9 млрд рублей. За июль он сократился на 100 млн рублей. За полгода на внутреннем рынке было размещено облигаций на 527,9 млн долларов, а погашено — на 160,3 млн долларов и 227,2 млн рублей.





На 1 июля 2019 года внешний долг Беларуси составил 16,7 млрд долларов. С учетом курсовых разниц, в июне он вырос на 100 млн долларов. При этом с начала года долг сократился на 200 млн долларов, сообщает Минфин.В июне Беларусь привлекла из-за рубежа 159,7 млн долларов, в том числе 128,5 млн долларов от правительства и банков России, 13,9 млн — от Всемирного банка, 15,2 млн долларов — от экспортно-импортного банка Китая и 2,1 млн долларов от ЕБРР и СИБ.За полгода наша страна получила 486,4 млн долларов, в том числе 398 млн долларов от правительства и банков РФ, 50,3 млн — от Всемирного банка, 15,8 млн долларов — от ЕБРР и СИБ и 22,3 млн долларов — от Экспортно-импортного банка КНР и ЕБРР.В июне Беларусь погасила 113,2 млн долларов внешнего долга, в том числе 25 млн долларов было возвращено правительству РФ, 88,2 млн — ЕФСР.Всего за полгода по внешним обязательствам было погашено 773,7 млн долларов, в том числе 311,9 млн долларов вернули России, 247,2 млн долларов — банкам КНР, 176,5 млн долларов — ЕФСР, 36,6 млн — Всемирному банку, 800 тыс. — ЕБРР и СИБ, 700 тыс. — товарно-кредитной корпорации США.