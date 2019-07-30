30.07.2019

Наибольший удельный вес в поставках на внешние рынки занимают телевизионные приемники, выпуск которых "Витязь" наращивает третий год подряд. Расширение производства связано с сохраняющейся популярностью белорусского бренда на российском рынке. В числе клиентов витебского производителя российская сеть магазинов бытовой техники и электроники "Эльдорадо" и группа компаний "Юлмарт" - один из крупнейших интернет-холдингов, специализирующийся на электронной коммерции. Продукция завода востребована и в других зарубежных странах. Так, не снижается спрос на поставки медицинской техники "Витязь", а также изделий из пластмасс.





В январе-июне 2019 года ОАО "Витязь" сработало с темпом роста экспортных поставок почти 183% к аналогичному периоду прошлого года.Всего за этот период предприятие отгрузило на внешние рынки продукцию на общую сумму свыше $4,2 млн. В целом по итогам 2018 года экспорт вырос более чем в два раза, а годом ранее этот показатель увеличился в 2,5 раза по сравнению с 2016-м.