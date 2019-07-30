Бюджет Беларуси на 2020 год планируется с дефицитом Br1,4 млрд
30.07.2019
Бюджет Беларуси на 2020 год планируется с дефицитом Br1,4 млрд, сообщил министр финансов Максим Ермолович. "Бюджет на 2020 год планируется с дефицитом Br1,4 млрд, это составляет примерно 1,4% ВВП. Источники для финансирования дефицита бюджета накоплены, мы в течение двух с половиной лет исполняем бюджет с профицитом и формируем его остатки, чтобы постепенно по мере стабилизации общеэкономической ситуации выходить на решение социальных задач", - рассказал Максим Ермолович.
Доходы бюджета в следующем году в связи с реализацией в Российской Федерации налогового маневра снижаются, в то же время потребность в финансировании расходов возрастает. Это приводит к тому, что на 2020 год не ожидается какого-либо существенного роста доходов бюджета, они практически останутся на уровне текущего года.
При этом в бюджете 2020 года решается задача по доведению зарплаты в бюджетном секторе до уровня не менее 80% от средней зарплаты в экономике. "Это самый важный элемент бюджетной политики на 2020 год, он соответствует поручениям Президента, - отметил Максим Ермолович. - С 2020 года проблема будет решена, и начиная с начала года заработная плата бюджетников не будет ниже 80% от средней по экономике".
По оценке министра, для обеспечения роста пенсий и зарплат из бюджета в следующем году потребуется Br2,8 млрд.
С учетом роста расходов понадобится бюджетная оптимизация и тотальная экономия расходов по всем направлениям, в том числе на поддержку национальной экономики и госпредприятий. "Эти расходы оптимизированы и максимально сокращены там, где это можно сделать. При этом есть задача оснастить современной техникой основные сектора экономики - сельское хозяйство, ряд промышленных предприятий. На эти цели будут предусматриваться новые механизмы оказания господдержки, которые нацелены на повышение ее эффективности", - пояснил министр. Так, в бюджете 2020 года предусмотрят больше средств для финансирования закупки техники по лизинговой схеме. При этом он обратил внимание, что дисциплина платежей должна существенно улучшиться - тогда этот механизм будет действительно работать полноценно.
Доходы бюджета в следующем году в связи с реализацией в Российской Федерации налогового маневра снижаются, в то же время потребность в финансировании расходов возрастает. Это приводит к тому, что на 2020 год не ожидается какого-либо существенного роста доходов бюджета, они практически останутся на уровне текущего года.
При этом в бюджете 2020 года решается задача по доведению зарплаты в бюджетном секторе до уровня не менее 80% от средней зарплаты в экономике. "Это самый важный элемент бюджетной политики на 2020 год, он соответствует поручениям Президента, - отметил Максим Ермолович. - С 2020 года проблема будет решена, и начиная с начала года заработная плата бюджетников не будет ниже 80% от средней по экономике".
По оценке министра, для обеспечения роста пенсий и зарплат из бюджета в следующем году потребуется Br2,8 млрд.
С учетом роста расходов понадобится бюджетная оптимизация и тотальная экономия расходов по всем направлениям, в том числе на поддержку национальной экономики и госпредприятий. "Эти расходы оптимизированы и максимально сокращены там, где это можно сделать. При этом есть задача оснастить современной техникой основные сектора экономики - сельское хозяйство, ряд промышленных предприятий. На эти цели будут предусматриваться новые механизмы оказания господдержки, которые нацелены на повышение ее эффективности", - пояснил министр. Так, в бюджете 2020 года предусмотрят больше средств для финансирования закупки техники по лизинговой схеме. При этом он обратил внимание, что дисциплина платежей должна существенно улучшиться - тогда этот механизм будет действительно работать полноценно.
"Основная цель бюджета - повысить благосостояние граждан, улучшить их материальное положение, в первую очередь мы решаем эту задачу через повышение заработной платы в бюджетном секторе, где задействовано около 1 млн граждан", - резюмировал Максим Ермолович.
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