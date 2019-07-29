Государство готово расстаться со своей долей в «Белвесте»
Указом Президента №278 находящаяся в республиканской собственности доля СООО «Белвест» в размере 55% отчуждается ООО «Группа Белвест».
Доля будет отчуждена в трехмесячный срок по рыночной стоимости и на условиях оплаты в рассрочку в течение пяти лет с даты заключения договора купли-продажи.
Обязательством ООО "Группа Белвест" после приобретения доли концерна "Беллегпром" является создание холдинга "БЕЛВЕСТ". В его состав войдут управляющая компания холдинга ООО "Группа Белвест", СООО "Белвест", общества, отвечающие за реализацию обуви, и ООО "ЛАЦИТ - Лаборатория цифровых технологий".
ООО "Группа Белвест" также необходимо будет инвестировать по 31 декабря 2023 года в основной капитал СООО "Белвест" не менее Br30 млн для модернизации существующих и создания новых производственных мощностей и сохранить до 1 января 2021 года среднесписочную численность работников СООО "Белвест" на уровне не ниже, чем в январе 2019 года.
«Указ принят в целях развития кожевенно-обувной отрасли страны и СООО "Белвест", в том числе путем внедрения на предприятии современных технологий при производстве обуви», - говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
Последние новости рубрики
-
29.07.2019Государство готово расстаться со своей долей в «Белвесте»
-
29.07.2019Завод сульфатной беленой целлюлозы в Светлогорске заработает в полную силу к концу года
-
25.07.2019Подготовлен проект указа о повышении энергоэффективности многоквартирного жилищного фонда
-
23.07.201921 млн евро будет инвестировано в создание нового производства в Бобруйске
-
23.07.2019В Беларуси изменен Трудовой кодекс
-
22.07.2019Что изменится в работе страховых организаций?
-
18.07.2019«Белнефтехим-РОС» поставит в Россию продукцию на $110 млн
-
18.07.2019ВВП Беларуси вырос менее чем на 1%
-
18.07.2019На Калининской АЭС в РФ отключены три энергоблока
-
17.07.2019Под Санкт-Петербургом наладили выпуск могилевских лифтов
-
16.07.2019Украина продлила до 2021 года эмбарго на российские товары
-
15.07.2019IKEA планирует в ближайший год удвоить закупки в Беларуси
-
12.07.2019Беларусь рассчитывает вступить в ВТО в следующем году
-
12.07.2019Крупнейший в Беларуси ветропарк построит турецкая компания
-
11.07.2019Немецкая Recom к октябрю завершит строительство завода в Беларуси