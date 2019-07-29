29.07.2019

Производство в Светлогорске ежегодно будет выпускать 400 тыс. т сульфатной беленой целлюлозы на сумму около $300 млн. Планируется, что на заводе в Добруше из этой целлюлозы будет производиться 200 тыс. т картона в год на сумму около $250 млн.





До конца нынешнего года будут завершены пусконаладочные работы на заводе сульфатной беленой целлюлозы ОАО "Светлогорский ЦКК"."Предприятие в Светлогорске работает, производит продукцию, отгружает ее на внутренний и на внешний рынки. Но еще идет отладка отдельных процессов, наладка технологического оборудования. Рассчитываем, что к концу года работы будут завершены, и завод заработает в полную силу", - сообщил заместитель председателя концерна "Беллесбумпром" Михаил Касько.Еще один крупный проект - запуск завода мелованных и немелованных видов картона в филиале "Добрушская бумажная фабрика "Герой труда" ОАО "Управляющая компания холдинга "Белорусские обои"."С Добрушем ситуация несколько сложнее. Мы подготовили пакет документов, согласовали и направили в Совет Министров. Совмином поддержано решение главы государства по варианту завершения этого проекта. В случае принятия соответствующих решений проект должен быть реализован, наверное, к концу следующего года", - отметил заместитель председателя концерна.