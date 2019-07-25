25.07.2019

"Мы ожидаем его подписания и опубликования в ближайшее время", - уточнил Геннадий Акстилович.





Проект указа о повышении энергоэффективности многоквартирного жилищного фонда предполагает, что государство будет софинансировать до 50% работ по тепловой модернизации жилых домов."Основная концепция, которая закладывается в проекте указа, - социально ориентированный подход. То есть предполагается, что до 50% средств, которые будут направлены на тепловую модернизацию либо иные энергоэффективные мероприятия, будет софинансироваться государством. Само решение о проведение энергоэффективных мероприятий в жилом доме - это только воля собственников жилых помещений", - рассказал начальник отдела по работе с обращениями граждан и СМИ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Акстилович.Так, в проекте указа закладывается норма, согласно которой, чтобы утеплить жилой дом, нужно согласие 2/3 собственников квартир. Планируется также предусмотреть поддержку социально уязвимых слоев населения - в части предоставления безналичных жилищных субсидий и рассрочки платежей. Что касается сроков подготовки указа, то, по словам представителя Минжилкомхоза, его разработка и подготовка находятся на завершающей стадии, пишет БЕЛТА.