23.07.2019

Проект будет реализовываться поэтапно с перспективой расширения производства и увеличения его мощностей. Бобруйская компания намерена инвестировать в строительство и закупку оборудование порядка 21 млн евро. Этот инвестиционный проект реализуется в соответствии с декретом №10 «О создании дополнительных условий для инвестиционной деятельности в Республике Беларусь».





К 2022 году в Бобруйске должно появиться крупное лесопильно-пеллетное производство.Реализовывать инвестпроект будет созданное в городе на Березине ООО «БР-Вуд». Обществу на безвозмездных условиях переданы в собственность 26 объектов недвижимости, которые находятся в собственности города и в оперативном управлении администрации Ленинского района. В прошлом эти объекты были переданы на баланс города от ликвидируемого предприятия ООО «БизнесСтройМир». Они длительное время не использовались, и большая часть из них находится в неудовлетворительном состоянии.На этой территории будет создано современное лесопильное производство мощностью до 197 тыс. куб.м перерабатываемого сырья в год и пеллетное производство мощностью до 35 тыс. т в год. «Здесь будет в итоге налажен выпуск высокотехнологичной экспортно ориентированной продукции, планируется создать не менее 54 рабочих мест», - рассказали в управлении экономики.