«Белнефтехим-РОС» поставит в Россию продукцию на $110 млн
18.07.2019
ООО «Белнефтехим-РОС» подписало более 30 контрактов на поставку в Россию нефтехимической продукции во время Форума регионов Беларуси и России в Санкт-Петербурге. Общая сумма экспорта составит 7,5 млрд российских рублей (более 110 млн долларов).
Контракты подписаны на поставку шин, полиэтилена высокого давления, полиамида, фталевого ангидрида, алкидных смол, полиэфирных текстильных нитей, противогололедных реагентов, сообщает портал «Нефтехимия». В контрактах представлены практически все предприятия «Белнефтехима».
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