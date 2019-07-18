18.07.2019

Контракты подписаны на поставку шин, полиэтилена высокого давления, полиамида, фталевого ангидрида, алкидных смол, полиэфирных текстильных нитей, противогололедных реагентов, сообщает портал «Нефтехимия». В контрактах представлены практически все предприятия «Белнефтехима».





ООО «Белнефтехим-РОС» подписало более 30 контрактов на поставку в Россию нефтехимической продукции во время Форума регионов Беларуси и России в Санкт-Петербурге. Общая сумма экспорта составит 7,5 млрд российских рублей (более 110 млн долларов).