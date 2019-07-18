На Калининской АЭС в РФ отключены три энергоблока

18.07.2019

Как сообщила пресс-служба "Росэнергоатома", 18 июля 2019 года в 05:05 из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов тока на открытом распределительном устройстве (ОРУ) Калининской АЭС отключились высоковольтные линии электропередач «Белозерская» (750 кВ), «Опытная» (750 кВ). Как следствие – отключены от сети энергоблоки №1, 2 и 4.



Реакторные установки энергоблоков №1 и 2 разгружены, реакторная установка энергоблока №4 остается на тепловой мощности и готова к набору нагрузки. Энергоблок №3 находится в работе.



Отключение энергоблоков 1, 2 и 4 от сети не связано с основным оборудованием энергоблоков.



Радиационный фон на станции и прилегающей территории остается без изменений и находится на уровне естественных фоновых природных значений.

