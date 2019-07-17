Под Санкт-Петербургом наладили выпуск могилевских лифтов
17.07.2019
Белорусско-российское сборочное производство могилевского лифтового оборудования открылось в городе Колпино Ленинградской области. Сборку осуществляет предприятие «МЛМ Невский лифт».
«Могилевлифтмаш» уже давно поставляет свою продукцию в Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Поэтому решение открыть сборочное производство в этом регионе было принято неслучайно. В качестве локации выбрали Колпино, поскольку Могилев и Колпинский район являются побратимами.
Посол Беларуси в России Владимир Семашко во время церемонии открытия предприятия обратил внимание, что обе страны связывают не только торговые отношения, но и глубокая кооперация. «В отношениях с Россией у нас присутствует еще один элемент: мы должны идти на единую техническую, промышленную политику, кооперировать производства. Только за этот год открываем второе такое предприятие. Буквально два месяца назад в Москве мы с «Воздухотехникой» открыли такое же производство, которое соответствует требованиям российского правительства по уровню локализации», - отметил дипломат.
Открывшееся под Санкт-Петербургом предприятие официально было зарегистрировано еще в начале 2015 года. Все эти годы оно занималось поставкой и монтажом белорусских лифтов, а в последнее время - организацией собственного производства.
По словам генерального директора «МЛМ Невский лифт» Олега Коптяева, организованный на предприятии технологический процесс будет включать сборочные работы и часть операций по раскройке и обработке металла. «В настоящий момент мы приступаем к сертификации собственных лифтов инновационной серии. Это будет современный лифт с цифровыми технологиями», - заявил бизнесмен.
Производство создано по программе сотрудничества между правительствами Беларуси и Санкт-Петербурга. Более половины акций нового предприятия (50,75%) принадлежит «Могилевлифтмашу», оставшаяся часть (49,25%) - компании «МЛМ Нева трейд».
Объем инвестиций в организацию производства составил около $800 тыс. Инвесторами выступили оба учредителя - пропорционально владению долями в капитале предприятия. По условиям дилерского договора питерская компания обладает исключительными правами на поставку продукции «Могилевлифтмаша» в Северо-Западный федеральный округ.
Производственные линии должны полноценно заработать в III квартале текущего года. При этом уровень локализации составит 30%, а мощность сборочного производства - тысячу лифтов в год. В перспективе эту цифру планируют увеличить в два раза.
Собранные в Колпино лифты будут поставлять на рынки коммерческой, производственной, жилой недвижимости, в том числе для нового строительства, капитального ремонта и замены устаревшего лифтового оборудования в жилфонде. Сейчас годовая потребность Санкт-Петербурга и Ленинградской области оценивается в 3,5 тыс. лифтов.
БЕЛТА
«Могилевлифтмаш» уже давно поставляет свою продукцию в Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Поэтому решение открыть сборочное производство в этом регионе было принято неслучайно. В качестве локации выбрали Колпино, поскольку Могилев и Колпинский район являются побратимами.
Посол Беларуси в России Владимир Семашко во время церемонии открытия предприятия обратил внимание, что обе страны связывают не только торговые отношения, но и глубокая кооперация. «В отношениях с Россией у нас присутствует еще один элемент: мы должны идти на единую техническую, промышленную политику, кооперировать производства. Только за этот год открываем второе такое предприятие. Буквально два месяца назад в Москве мы с «Воздухотехникой» открыли такое же производство, которое соответствует требованиям российского правительства по уровню локализации», - отметил дипломат.
Открывшееся под Санкт-Петербургом предприятие официально было зарегистрировано еще в начале 2015 года. Все эти годы оно занималось поставкой и монтажом белорусских лифтов, а в последнее время - организацией собственного производства.
По словам генерального директора «МЛМ Невский лифт» Олега Коптяева, организованный на предприятии технологический процесс будет включать сборочные работы и часть операций по раскройке и обработке металла. «В настоящий момент мы приступаем к сертификации собственных лифтов инновационной серии. Это будет современный лифт с цифровыми технологиями», - заявил бизнесмен.
Производство создано по программе сотрудничества между правительствами Беларуси и Санкт-Петербурга. Более половины акций нового предприятия (50,75%) принадлежит «Могилевлифтмашу», оставшаяся часть (49,25%) - компании «МЛМ Нева трейд».
Объем инвестиций в организацию производства составил около $800 тыс. Инвесторами выступили оба учредителя - пропорционально владению долями в капитале предприятия. По условиям дилерского договора питерская компания обладает исключительными правами на поставку продукции «Могилевлифтмаша» в Северо-Западный федеральный округ.
Производственные линии должны полноценно заработать в III квартале текущего года. При этом уровень локализации составит 30%, а мощность сборочного производства - тысячу лифтов в год. В перспективе эту цифру планируют увеличить в два раза.
Собранные в Колпино лифты будут поставлять на рынки коммерческой, производственной, жилой недвижимости, в том числе для нового строительства, капитального ремонта и замены устаревшего лифтового оборудования в жилфонде. Сейчас годовая потребность Санкт-Петербурга и Ленинградской области оценивается в 3,5 тыс. лифтов.
БЕЛТА
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