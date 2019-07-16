16.07.2019

Речь идет о запрете ввоза в Украину из России групп промышленных товаров, минеральных удобрений, сельскохозяйственной продукции, транспортных средств.





В расширенный перечень вошли спички, фанерная продукция, обои, продукция легпрома, провода металлические и из углеродистой стали, трубы и трубки, сетки металлические, крепежные изделия, стальная посуда и транспортные средства (автомобили, мотоциклы, тракторы и т.д.). Кроме этого, с 1 марта следующего года запрещается ввоз бывших в употреблении железнодорожных и трамвайных вагонов.

Украина впервые продлила эмбарго в качестве ответных мер на ограничительные меры со стороны России, которые были введены в конце 2015 года.

В правительстве Украины подписано постановление, продлевающее запрет на ввоз некоторых российских товаров в Украину до 31 декабря 2020 года. Соответствующий документ от 5 июля обнародован в понедельник.