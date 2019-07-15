15.07.2019

Что касается в целом торгово-экономического сотрудничества, Дмитрий Мирончик отметил, что считает его успешным. "Этот год особенный тем, что у нас есть представительства во всех странах Северной Европы и соответствующим образом это повлияло на интенсивность наших двусторонних отношений, на результаты экономического сотрудничества. Я очень доволен динамикой двусторонней торговли с Норвегией и Швецией. У нас позитивная динамика экспортных поставок", - подчеркнул руководитель белорусской дипмиссии.





Шведская компания IKEA планирует в ближайший год вдвое увеличить закупки в Беларуси. За счет этого отечественные предприятия намерены реализовать через эту сеть продукции на сумму примерно 200 млн евро. Такими данными поделился с журналистами Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Швеции Дмитрий Мирончик."Плотно развивается в последнее время взаимодействие между Беларусью и концерном IKEA. Он даже принял стратегию Go Belarus ("Вперед, в Беларусь") и собирается вдвое увеличить закупки в нашей стране. Это значит, мы сможем экспортировать для реализации через торговую сеть этого всемирно известного бренда отечественной продукции примерно на 200 млн евро. Это серьезная цифра", - сказал посол.