12.07.2019

По информации пресс-службы Совмина, Азеведу в свою очередь высоко оценил усилия белорусского правительства по продвижению переговорного процесса, отметив, что Беларусь находится в стратегическом фокусе организации с целью скорейшего оформления членства в ВТО. Гендиректор заверил, что он лично и секретариат ВТО готовы и дальше оказывать Беларуси необходимое содействие в этом направлении.





Беларусь намерена завершить переговоры по вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО) в июне 2020 года.Об этом аявил первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин на встрече с генеральным директором ВТО Роберту Азеведу в Женеве в среду."В ходе встречи Турчин (…) подчеркнул готовность правительства двигаться по предложенному плану, чтобы завершить переговоры по присоединению Беларуси к ВТО до 12-й Министерской конференции ВТО в июне 2020 года", - говорится в сообщении на сайте Совмина."Турчин подчеркнул, что Беларусь является наибольшей экономикой из всех активных присоединяющихся стран, и поэтому белорусская сторона исходит из того, что присоединение Беларуси выгодно всем членам ВТО и самой организации", - отмечается в сообщении.