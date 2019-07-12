12.07.2019

С целью сокращения срока окупаемости инвестиций в отношении электроэнергии, которая будет вырабатываться будущей ВЭС, установлен повышающий коэффициент к действующим тарифам. До 31 декабря 2028 года тариф составит 14,4 цента/кВт·ч, далее до 31 декабря 2038 года — 10,2 цента /кВт·ч, а после этого — 5,4 цента /кВт·ч. Платежи за энергию будут осуществляться в белорусских рублях с привязкой к курсу доллара. Планируется, что покупать производимую электроэнергию будет «Витебскэнерго».





Турецкий Guris Holding получил возможность построить в Беларуси ветропарк суммарной мощностью 25 МВт и годовым производством более 72 ГВт·ч электроэнергии, сообщила пресс-служба Белорусской универсальной товарной биржи.На биржевые торги был выставлен предынвестиционный актив для строительства и эксплуатации семи ветроэнергетических установок вблизи деревни Велешковичи (Лиозненский район Витебской области). Предынвестиционный актив — это юридическое лицо, зарегистрированное для создания и эксплуатации ветроэлектростанции (ВЭС), и имеющее пакет документов для начала реализации проектов.Поскольку по итогам предквалификационного отбора на торги зарегистрировался только один участник, лот реализован по начальной цене, увеличенной на 5%. Таким образом, цена продажи предынвестиционного актива составила 155,4 тыс. рублей, а право на строительство ветропарка получила турецкая компания «Гюриш Иншаат ве Мюхендислик А.Ш.», специализирующаяся на реализации проектов в сфере «зеленой» энергетики, сообщает пресс-служба Белорусской универсальной товарной биржи.Теперь турецкий инвестор обязан в течение 10 рабочих дней после утверждения протокола о результатах торгов возместить затраты на их организацию и проведение, а затем в течение 5 рабочих дней подписать договор купли-продажи недвижимого имущества.