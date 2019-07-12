Крупнейший в Беларуси ветропарк построит турецкая компания
12.07.2019
Турецкий Guris Holding получил возможность построить в Беларуси ветропарк суммарной мощностью 25 МВт и годовым производством более 72 ГВт·ч электроэнергии, сообщила пресс-служба Белорусской универсальной товарной биржи.
На биржевые торги был выставлен предынвестиционный актив для строительства и эксплуатации семи ветроэнергетических установок вблизи деревни Велешковичи (Лиозненский район Витебской области). Предынвестиционный актив — это юридическое лицо, зарегистрированное для создания и эксплуатации ветроэлектростанции (ВЭС), и имеющее пакет документов для начала реализации проектов.
Поскольку по итогам предквалификационного отбора на торги зарегистрировался только один участник, лот реализован по начальной цене, увеличенной на 5%. Таким образом, цена продажи предынвестиционного актива составила 155,4 тыс. рублей, а право на строительство ветропарка получила турецкая компания «Гюриш Иншаат ве Мюхендислик А.Ш.», специализирующаяся на реализации проектов в сфере «зеленой» энергетики, сообщает пресс-служба Белорусской универсальной товарной биржи.
Теперь турецкий инвестор обязан в течение 10 рабочих дней после утверждения протокола о результатах торгов возместить затраты на их организацию и проведение, а затем в течение 5 рабочих дней подписать договор купли-продажи недвижимого имущества.
На биржевые торги был выставлен предынвестиционный актив для строительства и эксплуатации семи ветроэнергетических установок вблизи деревни Велешковичи (Лиозненский район Витебской области). Предынвестиционный актив — это юридическое лицо, зарегистрированное для создания и эксплуатации ветроэлектростанции (ВЭС), и имеющее пакет документов для начала реализации проектов.
Поскольку по итогам предквалификационного отбора на торги зарегистрировался только один участник, лот реализован по начальной цене, увеличенной на 5%. Таким образом, цена продажи предынвестиционного актива составила 155,4 тыс. рублей, а право на строительство ветропарка получила турецкая компания «Гюриш Иншаат ве Мюхендислик А.Ш.», специализирующаяся на реализации проектов в сфере «зеленой» энергетики, сообщает пресс-служба Белорусской универсальной товарной биржи.
Теперь турецкий инвестор обязан в течение 10 рабочих дней после утверждения протокола о результатах торгов возместить затраты на их организацию и проведение, а затем в течение 5 рабочих дней подписать договор купли-продажи недвижимого имущества.
С целью сокращения срока окупаемости инвестиций в отношении электроэнергии, которая будет вырабатываться будущей ВЭС, установлен повышающий коэффициент к действующим тарифам. До 31 декабря 2028 года тариф составит 14,4 цента/кВт·ч, далее до 31 декабря 2038 года — 10,2 цента /кВт·ч, а после этого — 5,4 цента /кВт·ч. Платежи за энергию будут осуществляться в белорусских рублях с привязкой к курсу доллара. Планируется, что покупать производимую электроэнергию будет «Витебскэнерго».
Последние новости рубрики
-
12.07.2019Беларусь рассчитывает вступить в ВТО в следующем году
-
12.07.2019Крупнейший в Беларуси ветропарк построит турецкая компания
-
11.07.2019Немецкая Recom к октябрю завершит строительство завода в Беларуси
-
10.07.2019БЦК хочет поставлять больше цемента в Калининградскую область
-
10.07.2019Вводится лицензирование импорта портландцемента
-
09.07.2019МВФ: Беларусь из-за изменения условий поставок нефти может потерять к 2024 году до 5% ВВП
-
09.07.2019Гуцериев обещает достроить Нежинский ГОК к 2023 году
-
09.07.2019Лаборатория стекла и волокнистых материалов создана в ОАО «Полоцк-Стекловолокно»
-
05.07.2019Минэкономики готовит новые документы для поддержки предпринимательства
-
05.07.2019Минская ТЭЦ-3 будет реконструирована
-
05.07.2019Золотовалютные резервы выросли на $200 млн
-
05.07.2019Оршанский район с начала года привлек 100 млн рублей инвестиций
-
04.07.2019«Брестгазоаппарат» потратил 2 млн евро на новое оборудование
-
02.07.2019Минэкономики ожидает в 2019 году $61 млрд ВВП
-
02.07.2019Инвестиции в индустриальный парк достигли почти полмиллиарда долларов
Июль 2019 | Июнь 2019 | Май 2019 | Апрель 2019 | Март 2019 | Февраль 2019 | Январь 2019 | Декабрь 2018 | Ноябрь 2018 | Октябрь 2018 | Сентябрь 2018 | Август 2018 | Июль 2018 | Июнь 2018 | Май 2018 | Апрель 2018 | Март 2018 | Февраль 2018 | Январь 2018 | Декабрь 2017 | Ноябрь 2017 | Октябрь 2017 | Сентябрь 2017 | Август 2017 | Июль 2017 | Июнь 2017 | Май 2017 | Апрель 2017 | Март 2017 | Февраль 2017 | Январь 2017 | Декабрь 2016 | Ноябрь 2016 | Октябрь 2016 | Сентябрь 2016 | Август 2016 | Июль 2016 | Июнь 2016 | Май 2016 | Апрель 2016 | Март 2016 | Февраль 2016 | Январь 2016 | Декабрь 2015 | Ноябрь 2015 | Октябрь 2015 | Сентябрь 2015 | Август 2015 | Июль 2015 | Июнь 2015 | Май 2015 | Апрель 2015 | Март 2015 | Февраль 2015 | Январь 2015 | Декабрь 2014 | Ноябрь 2014 | Октябрь 2014 | Сентябрь 2014 | Август 2014 | Июль 2014 | Июнь 2014 | Май 2014 | Апрель 2014 | Март 2014 | Февраль 2014 | Январь 2014 | Декабрь 2013 | Ноябрь 2013 | Октябрь 2013 | Сентябрь 2013 | Август 2013 | Июль 2013 | Июнь 2013 | Май 2013 | Апрель 2013 | Март 2013 | Февраль 2013 | Январь 2013 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2012 | Октябрь 2012 | Сентябрь 2012 | Август 2012 | Июль 2012 | Июнь 2012 | Май 2012 | Апрель 2012 | Март 2012 | Февраль 2012 | Январь 2012 | Декабрь 2011 | Ноябрь 2011 | Октябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Август 2011 | Июль 2011 | Июнь 2011 | Май 2011 | Апрель 2011 | Март 2011 | Февраль 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2010 | Ноябрь 2010 | Октябрь 2010 | Сентябрь 2010 | Август 2010 | Июль 2010 | Июнь 2010 | Май 2010 | Апрель 2010 | Март 2010 | Февраль 2010 | Январь 2010 | Декабрь 2009 | Ноябрь 2009 | Октябрь 2009 | Сентябрь 2009 | Август 2009 | Июль 2009 | Июнь 2009 | Май 2009 | Апрель 2009 | Март 2009 | Февраль 2009 | Январь 2009 | Декабрь 2008 | Ноябрь 2008 | Октябрь 2008 | Сентябрь 2008 | Август 2008 | Июль 2008 | Июнь 2008 | Май 2008 | Апрель 2008 | Март 2008 | Февраль 2008 | Январь 2008 | Декабрь 2007 | Ноябрь 2007 | Октябрь 2007 | Сентябрь 2007 | Август 2007 | Июль 2007 | Июнь 2007 | Май 2007 | Апрель 2007 | Март 2007 | Февраль 2007 | Январь 2007 | Декабрь 2006 | Октябрь 2006 | Сентябрь 2006