БЦК хочет поставлять больше цемента в Калининградскую область

10.07.2019

Представители «Белорусской цементной компании» обсудили в Калининграде вопросы поставок в регион белорусского цемента, сообщили в белорусском диппредставительстве в регионе РФ.



В составе белорусской делегации в переговорах приняли участие заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности РПТУП Управляющая компания холдинга «Белорусская цементная компания» Сергей Миронов, помощник генерального директора компании Петр Боешко, первый заместитель начальника Могилевского отделения БелЖД Сергей Приставко, руководитель отделения Посольства Беларуси в Калининграде Сергей Молунов.



На встречах и переговорах с заместителем министра строительства и ЖКХ Николаем Телевяком, руководителями крупнейших строительных и торговых компаний региона — ООО «Балтийская торговая компания», ООО «Завод ЖБИ-2», ООО «Ван-свет» и др. обсуждались вопросы исполнения действующих контрактных обязательств, возможности увеличения объемов, а также совершенствования технологических и логистических механизмов поставок в регион белорусского цемента.



За январь-май 2019 года РПТУП Управляющая компания холдинга «БЦК» в Калининградскую область поставлено 98,8 тыс. т. цемента на сумму $4998,7 тыс. Темп прироста к аналогичному периоду 2018 года составил 108,5%. Кроме цемента предприятия холдинга поставляли в регион также железобетонные конструкции, щебень гранитный, известь, мел, стеновые материалы, плитку керамическую и другую продукцию.