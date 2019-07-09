09.07.2019

"Через 2,5 года, к 2023-му, закончим строительство комбината и дадим первую продукцию", - сообщил журналистам владелец «Славкалия» Михаил Гуцериев.





По его словам, строительные работы идут активно, в штатном режиме. Объем инвестиций в возведение комбината в этом году составит 400 млн евро. В настоящее время продолжаются работы по строительству двух шахт на глубину более 400 м и 350 м. "Думаю, через год закончим строительство шахт", - отметил Михаил Гуцериев. Что касается наземной части, то уже 22 июля в Любани будет проходить первое собрание штаба по поводу возведения офисного центра.





"Славкалий" при реализации продукции Нежинского горно-обогатительного комбината будет проводить согласованную с Белорусской калийной компанией ценовую политику, заверил Гуцериев.



Ценовая политика выхода на внешний рынок будет согласована, и не будет никакой конкуренции. Только симметрично. У нас есть договоренности, что, когда выйдем на завершение строительства, подпишем все необходимые документы. Сейчас есть рамочное соглашение, что мы идем в унисон", - сказал он.