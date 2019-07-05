Минэкономики готовит новые документы для поддержки предпринимательства
05.07.2019
Новые система поддержки малого и среднего предпринимательства будет разработана в ближайшее время. О подготовке соответствующего пакета документов сообщила директор департамента по предпринимательству Министерства экономики Ирина Бабаченок во время обучающей поездки по бизнес-инкубаторам Минска и Минской области.
Нормативные правовые акты направлены на модернизацию существующей системы. "В течение ближайших трех месяцев в республике должны будут появиться проекты документов - от указа главы государства до всех необходимых подзаконных правовых актов, которые пропишут новую систему поддержки малого и среднего предпринимательства", - сказала Ирина Бабаченок.
Минэкономики рассчитывает на активное участие местных органов власти, общественности, международных экспертов в обсуждении данной темы. Планируется внести изменения в определения, которые характеризуют инфраструктуру поддержки предпринимательства, соответствующие услуги, механизм оказания поддержки.
По словам Ирины Бабаченок, существующая система действует уже 10 лет, и последние отчеты о реализации государственной программы поддержки предпринимательства показали, что она значительно отстает от потребностей бизнеса в части содействия и предоставления бизнес-услуг. Новая концепция предполагает создание централизованной специализированной организации, которая будет курировать сферу поддержки МСП. Еще одно новшество - переход от формального присвоения юрлицу статуса центра поддержки предпринимательства к системе сертификации бизнес-услуг с возможностью получения финансовой помощи. К системе предполагается подключить крупные консалтинговые компании, не являющиеся в настоящее время субъектами инфраструктуры.
"Также мы говорим о необходимости поменять взгляд на бизнес-инкубирование, - добавила Ирина Бабаченок. - Новая система предполагает анализ потребностей бизнеса, что позволит практически в онлайн-режиме оценивать эффективность предоставляемых услуг и оперативно менять направления, инструменты, способы, виды, формы финансирования".
Нормативные правовые акты направлены на модернизацию существующей системы. "В течение ближайших трех месяцев в республике должны будут появиться проекты документов - от указа главы государства до всех необходимых подзаконных правовых актов, которые пропишут новую систему поддержки малого и среднего предпринимательства", - сказала Ирина Бабаченок.
Минэкономики рассчитывает на активное участие местных органов власти, общественности, международных экспертов в обсуждении данной темы. Планируется внести изменения в определения, которые характеризуют инфраструктуру поддержки предпринимательства, соответствующие услуги, механизм оказания поддержки.
По словам Ирины Бабаченок, существующая система действует уже 10 лет, и последние отчеты о реализации государственной программы поддержки предпринимательства показали, что она значительно отстает от потребностей бизнеса в части содействия и предоставления бизнес-услуг. Новая концепция предполагает создание централизованной специализированной организации, которая будет курировать сферу поддержки МСП. Еще одно новшество - переход от формального присвоения юрлицу статуса центра поддержки предпринимательства к системе сертификации бизнес-услуг с возможностью получения финансовой помощи. К системе предполагается подключить крупные консалтинговые компании, не являющиеся в настоящее время субъектами инфраструктуры.
"Также мы говорим о необходимости поменять взгляд на бизнес-инкубирование, - добавила Ирина Бабаченок. - Новая система предполагает анализ потребностей бизнеса, что позволит практически в онлайн-режиме оценивать эффективность предоставляемых услуг и оперативно менять направления, инструменты, способы, виды, формы финансирования".
Обучающая поездка по бизнес-инкубаторам Минска и Минской области для представителей пилотных районов проекта международной технической помощи "Поддержка экономического развития на местном уровне в Беларуси", финансируемого Европейским союзом, проходит 4-5 июля. Участники мероприятия познакомятся с национальной практикой создания и работы бизнес-инкубаторов, обменяются опытом. В программе значится посещение молодежный бизнес-инкубатора на базе Молодежной социальной службы, компании EnCata (инновационного сервиса конструкторской разработки и прототипирования стартап-продуктов в различных технических областях), бизнес-инкубатора ЗАО "МАП ЗАО" в поселке Колодищи и инкубатора малого предпринимательства УП "УИН" в Руденске.
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